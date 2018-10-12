Ortaokul öğrencileri Neşet Ertaş’ı Türküleriyle andı

HALK Ozanı ‘Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş, vefatının 6. yılında Kırıkkale Atatürk Ortaokulu’nun düzenlediği bir etkinlikle anıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü eski Binası Konferans Salonunda düzenlenen anma programına ‘Neşet Ertaş, Yaşamı ve Bütün Türküleri’ kitabının yazarı Öner Özcan konuşmacı olarak katıldı. Programda, saz ve söz sanatçısı Hüseyin Tekin, ritim sazda Sercan Tekin, davul ve zurnada Erdoğan Topuz, Cafer Usal Neşet Ertaş’ın sevilen türkülerini seslendirdiler. Türkülere salondaki tüm öğrenciler coşku ile eşlik etti. Atatürk Ortaokulu Müdürü Suat Çalı, “Neşet Ertaş'ı yediden yetmişe hepimiz özlüyoruz. O milletin sanatçısıydı. Onun gibi büyük bir ustayı öğrencilerimize tanıtmak ve sevdirmek amacı ile bu programı düzenledik” dedi.

Programın sonunda Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüdaverdi Demir ve Şube Müdürü Orbay Özcan, katılımcılara teşekkür etti.

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