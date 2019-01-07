Ortaokul öğrencileri can dostları için seferber oldu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sokak hayvanları yararına düzenlenen kermeste, ortaokul öğrencileri seferber oldu.

Datça Hayvansevenler Derneği tarafından Datça Limanı'nda kermes düzenlendi. Sokak hayvanları yararına düzenlenen kermese, yüzlerce hayvansever katıldı. Datça Yılmazlar Ortaokulu E-Twinning (Avrupa Okul Ortaklığı) Kulübü öğrencileri de, okul idarecileri ve rehber öğretmenleriyle birlikte, 'Bir öğün mama senden olsun' sloganıyla kermeste stant açıp, satış yaptı. Kulübün, 'Sokak Hayvanları Aç Kalmasın' projesi kapsamında kermese katılan öğrenciler, gün boyu dönüşümlü görev yaparak, evlerinden getirdikleri pasta ve çörekler başta olmak üzere ev ve giyim eşyaları ile süs ve takı malzemelerini sattı. Öğrenciler, sokak hayvanları için 816 TL gelir elde etti. Proje koordinatörü ve İngilizce öğretmeni Halil İbrahim Gül, elde edilen gelirin, derneğe bağışlandığını belirterek, bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),()

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