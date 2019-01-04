ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin, Antalya için bir ortak akıl platformu olduğunu söyledi.

Antalya Rehberler Odası (ARO) Başkanı Hayati Korucu ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Başkan Korucu, Aralık ayında 3'üncü genel kurullarını gerçekleştirdiklerini belirterek, ARO'nun 1171 üyeli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Yeni yönetim olarak belediye başkanları ziyaretine Başkan Uysal'la başladıklarını belirten Korucu, “Muratpaşa Belediyesi'ni ve Sayın Uysal'ı başta Kaleiçi OldTown Festivali olmak üzere turizm alanındaki çalışmaları ve Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri üzerinden sivil toplum örgütleriyle sergilediği işbirliği dolayısıyla kutluyoruz" diye konuştu.

Başkan Uysal, ARO'nun yeni yönetimini kutlayıp, çalışmalarında başarılar dilerken Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin 500 kişilik konferans salonu, 12 çok amaçlı eğitim ve toplantı salonu, yarı açık etkinlik alanıyla bir kampüs niteliğinde olduğunu söyledi. Merkezin hem Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesine ev sahipliği yaparken hem de yenilikçi fikirlerin gelişip uygulama alanı bulabileceği bir inovasyon merkezine sahip olduğunu belirten Başkan Uysal, “Akıllı toplumlar, şehrin ortak aklını şehri daha iyi yönetmekte daha doğru kararlar vermekte değerlendiriyor. Biz de bu merkezimizde bir ortak akıl platformu oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

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