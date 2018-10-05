Ortahisar zabıta ekipleri fiyat artışlarını denetledi

Aleyna KESKİN/TRABZON, ()-TRABZON Ortahisar Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından ekonomik kriz bahane edilerek fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığı konusunda denetimler başlatıldı.

Ortahisar Belediyesi zabıtaları ekonomik krizi bahane ederek fahiş fiyat artışı yapan işletmeleri denetliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantısında vatandaşlara yönelik "Alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin" çağrısı üzerine Ortahisar Belediyesi zabıtaları harekete geçti.

Denetimlerini artıran Zabıta ekipleri, gıda satışı yapan işletmeler ile gıda üretimi yapan işyerlerinin denetimlerini yaparak fiyat etiketlerini kontrol ettiler. Yapılan denetimler sırasında gerekli uyarıların yapıldığını belirten ekipler, fahiş fiyat artışı yapanlarla ilgili rapor tutarak Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildiriyor.

BAŞKAN GENÇ,"FIRSATÇILIĞA, SUİİSTİMALE GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, ekonomik krizi bahane edip fahiş fiyat artışı yaparak vatandaşları mağdur eden işletmelere müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Başkan Genç, "Zabıtalarımız rutin olarak görev alanları içine giren bütün hususlarda ciddiyetle denetimlerine devam ediyor. Ancak ekonomik krizi bahane ederek son günlerde fahiş fiyat artışlarıyla ilgili birtakım şikâyetler söz konusu oldu. Zabıta ekiplerimiz buna paralel olarak denetimlerini yoğunlaştırdı. Özellikle vatandaşlarımızın temel ihtiyaç maddelerini karşıladıkları market, bakkal, fırın, pastane, kasap gibi işletmeleri sıklıkla denetliyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli bütün tedbirleri aldık. Eğer fahiş fiyat artışı söz konusuysa ekiplerimiz anında müdahale ederek Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğümüze durumu bildiriyor. Bu süreç içerisinde hiçbir fırsatçılığa, suiistimale göz yummayacağız. Bütün vatandaşlarımız bize bu konuda güvenebilirler" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Ortahisar Belediye Zabıta Müdürü Ömer Aydın ise yaptığı açıklamada fahiş fiyat artışı yaparak haksız kazanç sağlayan işletmelere karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Gece, gündüz demeden denetimlerimizi yapıyoruz. Sadece fiyat artışlarına karşı değil, sağlık ve hijyen açısından da denetimlerimizi yapıyoruz. Yasal mevzuatlara uymayanlara karşı gerekli müeyyideyi uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın hiçbir mağduriyet yaşamaması için özellikle temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarını ciddiyetle yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar" sözlerine yer verdi.