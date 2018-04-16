Ortahisar çay alanlarının genişletilmesi projesi tanıtıldı

Aleyna BAYRAM/TRABZON,() - TRABZON’'un Ortahisar ilçesinin 9 mahallesini kapsayan 'Ortahisar İlçesi Çay Alanlarının Genişletilmesi Projesi”nin tanıtımı yapıldı.

Yeşilvadi Mahallesi kültür tesisinde yapılan proje tanıtımına, Ortahisar Kaymamakamı Numan Hatipoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ak Parti İl Başkanı Haydar Revi, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Süleyman Eğilmez, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cahit Gülbay, Yeşilvadi Mahalle Muhtarı İhsan Öztürk katıldı. “Ortahisar İlçesi Çay Alanlarının Genişletilmesi Projesi'ne Yeşilvadi, Sayvan, Pınaraltı, Esenyurt, Çağlayan, Kozluca, Özbirlik, Sevimli ve Yeşilyurt Mahallelerinde bulunan toplam 3 bin 38 dekar çay alanının, 5 bin dekarın üzerine çıkarılmasının amaçlandığı projede tarım dışı arazilerin tarıma kazandırılması hedefleniyor.

BÖLGEYE 6 MİLYON TL GİRDİ SAĞLANACAK

Hedeflenen arazilerin çay tarımına kazandırılması halinde, proje sahasında kurulacak günlük 100 ton yaş çay işleme kapasitesine sahip bir çay fabrikasının işletilebileceği belirtildi. Hazırlık aşaması süreci devam eden “Ortahisar İlçesi Çay Alanlarının Genişletilmesi Projesi” kademeli olarak tamamlanacak, ilk hedefin, projenin birinci etabını oluşturan Yeşilvadi Mahallesindeki 400 dekarlık alan olması planlandı. Diğer mahalelerin ise kademeli olarak sürece dahil edileceği belirtildi. Bu proje ile bölgeye yaklaşık 6 Milyon TL girdi sağlanması hedeflendi.

Trabzon Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, kentte toplam 150 bin dekar çaylık alanı bulunduğunu belirterek "Bu alanların çoğunluğunun ilimizin doğu kısmında bulunan ilçelerden Of, Hayrat ve Sürmene olmak üzere diğer ilçelerde de kısmı ekilişlerin olduğunu, Ortahisar İlçemizde de toplam 3 bin 38 dekar alanda çay üretimi yapıldığını, şu an uygulaması düşünülen “Çay Alanlarının Genişletilmesi Projesi”nin bu havzada olumlu etki yaratacağını ve öncelikle çalılık alanların tarım alanına açılması ile ekonomik getiri sağlayacağını, daha sonraki aşamada verimi düşük olan fındık bahçelerinde dönüşüm olabileceği düşünüldüğünde havzada kayda değer çay üretimi olabilecek. Daha zor koşullarda çay tarımı yapılıyor. Kaliteli ürün elde edildiğine tanık olduk. Bu bölgede zaten var olan çay kültürü bir imkan. Bu durum projenin başarıya ulaşmasını kolaylaştıracak" ifadelerini kullandı.