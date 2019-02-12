Ortahisar Belediye Başkanı Genç, 5 yılını değerlendirdi

Aleyna KESKİN/TRABZON, () - TRABZON Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, görev süresindeki 5'inci yılını düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Başkan Genç, şeffaf belediyecilik anlayışı ile hizmet ettiklerini belirtertek, turizmde farklı alternatiflerin oluşturulmasına yönelik hazırlanan projelerini anlattı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, görev süresi boyunca 5 yılda gerçekleştirdiği projeleri değerlendirdi. Belediyecilik ilkelerini hoşgörülü ve saygılı, hakça paylaşan, hesap veren ve şeffaf yönetilen bir anlayış üzerine kurduklarını ifade eden Genç, “Biz belediyecilik anlayışımızı 5 temel unsur üzerine oturttuk. Bunlar, kültürel, sosyal, çevre dostu, hizmet belediyeciliği, katılımcı belediyecilik anlayışıdır” dedi.

TÜNEL AKVARYUMDA SONA DOĞRU

Turizmde farklı alternatiflerin oluşturulmasına yönelik hazırlanan projelerin de olduğunu anlatan Başkan Genç, her mevsim turistlerin ilgisini çeken Trabzon'da, turizm potansiyelini artıracak yeni ve farklı projeler de gerçekleştirdiklerini aktardı. Zağnos ve Tabakhane Vadisi'ni birbirine bağlayacak olan 7 milyon 740 bin liraya mal olacak ‘Tünel Akvaryum Projesi’nin önemine vurgu yapan Genç, şunları söyledi:

“Tünel Akvaryum Projemiz de epey ilerleme sağladık. Çok teknik projeydi. Koruma Kurulunun onayı gerekiyordu. Tünel kısmımızı tamamladık. Şimdi Akvaryum kısmındayız. Şehrimize gelen ciddi sayıda Arap turist var. Onlar çeşitlilik istiyor. Yani turizm çeşitliliğini artırmak için bunu hayata geçirdik. Ankara'dan bu tarafa böyle bir akvaryum yok. Şimdi eş zamanlı olarak akvaryum kısmına başlayacağız”

YAVUZ SELİM SAHASI MÜJDESİ

Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yer aldığı alanın millet bahçesine çevrileceğini hatırlatan Genç, “Kent parkları özelinde de Avni Aker, Yavuz Selim sahası, 19 Mayıs spor salonunun olduğu alan, TOKİ tarafından Akyazı'nın yapılmasının ardından onların mülkiyetine geçti. Burada risk alarak buraların kent park olarak yapılması ve Yavuz Selim sahası korunurken, bir futbol topu şeklinde müze yapılması gibi bir proje hazırlamıştık. Bunu her alanda savundum. TOKİ haklı olarak burada gelir getirici bir yapılaşma yapacaktı. Nihayetinde Cumhurbaşkanımızın da müdahalesiyle burada Kentpark yapılıyor ve Avni Aker'den 2 tribün kaldı. Yavuz Selim'de kalacak inşallah, kısa bir süre içinde ihalesi yapılacak. Buraya spor müzesi de dâhil edildi” dedi