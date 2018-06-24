Ortaca'daki yangında 2 dönüm makilik zarar gödü

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında 2 dönümlük makilik alan zarar gördü.

Atatürk Mahallesi, Bayraklı mevkiindeki makilik alanda, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerinin yakınındaki dik alandaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekiler, kazma kürek, çalı ve bahçe hortumları ile alevlere ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine Ortaca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankı ve 26 orman yangını söndürme işçisi sevk edildi. Alevler havadan ve karadan 2 saatlik mücadele ile yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülürken, 2 dönüm makilik alan zarar gördü.

Yapılan incelemede, yangının başladığı noktada bitmemiş yiyecek ve içecekler olduğu tespit edildi. Yangından kısa bir süre önce bir grup gencin bu bölgede görüldüğü belirtildi.

Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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