Ortaca'da Başkan Karaçelik, aday adaylığını açıkladı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, bir dönem daha göreve talip olduğunu belirtip, aday adaylığını açıkladı.

Ortaca'da iki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Hasan Karaçelik, CHP Ortaca İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın açıklamasıyla aday adaylığını duyurdu. Partisinin Ortaca İlçe Başkan Vekili Evren Tezcan'a adaylık dosyasını veren Başkan Karaçelik, "2009 yılında seçim yarışına girdiğimizde 'Başka bir Ortaca mümkün' sloganıyla yola çıktık ve bu şehrin 'şehri-emini yani emanet edilen kişisi ve kimsesizlerin kimsesi' olacağımızı söyledik. Şimdi geriye dönüp baktığımızda sloganlarımızı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Ortaca'da demokrasi kültürünün yüksek olduğunu belirten Başkan Karaçelik, "Bunun nedeni bizim ve diğer siyasi partilerin olgun davranışlarıdır. Bugün Ortaca'da siyasi iklim bu kadar ılımansa ve hoşgörü hakimse 10 yıldır tam bir tarafsızlık anlayışıyla yönetim sergilememizin rolünün büyük olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Başkan Karaçelik, 2014 yılı seçimlerinde büyük bir oy farkıyla tekrar seçildiğini ancak Büyükşehir Yasası'nın çıkmasıyla ilçe belediyelerinin birçok yetkisinin ellerinden alındığını, maddi olanaklarının kısıtlandığını, birçok ilçe belediyesinin hizmet üretememenin yanı sıra çalışanlarının maaşlarını dahi veremez bir hale gelindiğini tüm bu kıt olanaklara rağmen halka hizmet ettiklerini kaydetti. Başkan Karaçelik şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönem planladığımız ve bitirilmesi gereken işlerimiz var. Sarıgerme Günübirlik Tesisleri, kaldırımlar, şehir merkezine 8 bin metrekarelik yeni bir park, yeni otogar, yer altı otoparkı ve hal binası, Dalyan Mahallesi'nde balık pazarı, kültür merkezi ve caretta caretta hastanesi yerel ve kültürel el sanatları çarşısı gibi tamamlamamız gereken birçok projemiz var. Tüm bu projeleri hayata geçirebilmem için sizlerden bir dönem daha talep ediyor ve kendimi sizlere emanet ediyorum."

Diğer aday adaylarına da başarı dileyen Karaçelik, çıkışta kendisini alkışlarla uğurlayan partililerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Süleyman İLTER / ORTACA (Muğla), ()

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