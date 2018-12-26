Örnek okul oldular

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - SAİME Salih Konca Anadolu Lisesi öğrencileri 'Bir Işık da Sen Ol' sloganıyla başlattığı kitap kampanyası kapsamında Kovanlık İlk ve Ortaokulu kütüphanesine 600 kitap bağışladı.

Saime Salih Konca Anadolu Lisesi'nin edebiyat öğretmenleri Suat Tonuç, Selahattin Kaçar, müzik öğretmeni Ferhat Başbağ, İngilizce öğretmeni Meltem Dilek'in önderliğinde 'Bir Işık da Sen Ol' sloganıyla kitap toplamam kampanyası başlattı. Öğrenciler, veliler ve vatandaşların desteğiyle kısa sürede 600 kitap toplandı.

Öğretmen ve öğrenciler toplanan kitapları düzenleyerek Kovanlık İlk ve Ortaokulu'na taşıdı. Kolilerden çıkarılan kitaplar konularına göre ayrılıp okul kütüphanesinin raflarına dizildi. Müzik öğretmeni Ferhat Başbağ ile öğrencisi Yunus Cihan Duygulu açılışta konser verdi.

Okul Müdürü Özkan Vural, Saime Salih Konca Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

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