'Örnek bir belediye olduk'

KEMER, () - ÇAMYUVA Mahallesi Seçim Hizmet Ofisi'nin açılışında konuşan Kemer Belediye Başkanı ve CHP Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül, "Kemer'de sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneğini verdik. Çamyuva'da ve diğer mahallelerde verdiğimiz hizmetler bunun kanıtıdır" dedi.

Kemer Belediye Başkanı ve CHP Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül'ün Çamyuva Seçim Hizmet Ofisi törenle hizmete açıldı. Tören alanına Çamyuva eski Belediye Başkanı, mevcut Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Can ve Çamyuva eski Belediye Başkanı Okan Akman'ın oğlu Hamza Akman ile kol kola selam vererek giren Başkan Gül, "Çamyuva'nın ileri gelen ailelerinden Can ve Akman ailesini bir araya getirdik. Bize olan destekleri için ve birlikte böyle bir örnek tablo oluşturmamızı sağladığı için iki ailenin mensuplarına da teşekkür ediyorum" dedi.

'KEMER'E BAHAR ERKEN GELDİ'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törenin açılış konuşmasını yapan Mustafa Gül, "Burada bugün hemen hemen Çamyuva'nın nüfusu kadar halkımız bizimle birlikte. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bahar havası şimdiden Kemer'e hakim oldu. Beldibi'nden Çıralı'ya, sahilden yaylalara kadar bütün büyük aileler ve ilçemize başka kentlerden gelerek hemşehrimiz olan vatandaşlarımız sağ olsunlar bize yoğun destek veriyor. Sizin bu desteğiniz ve güveniniz bize daha büyük sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğun bilinciyle size en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz" dedi.

2014 yılında çıkan Büyükşehir Yasası ile Çamyuva ve diğer beldelerin mahalleye dönüştürülerek Kemer Belediyesi'ne bağlandığını hatırlatan Başkan Gül, "Ancak GATAB'ın bizden alınması hizmet vermemizde büyük sıkıntıya neden oluyor. ASAT ilçemizden su parası ve atık su parası alıyor. Karşılığında ne alıyoruz? Sıfır elde var sıfır. Liman Caddesi'ni 18 milyon liraya mal ettiler. Bize verseler 5 milyon liraya yaptırırdık. Büyükşehir Yasası'nı Antalya'da en iyi uygulayan belediyeyiz. Beldeler kapandı ancak biz belediye binalarımızı kapatmadık. Eski belde belediyelerimizin her birine o yöreyi bilen arkadaşlarımızı sorumlu olarak atadık. İnşallah 31 Mart seçimlerinde partimiz Büyükşehir Belediyesi'ni de alınca birlik içinde ilçemize daha güzel yatırımlar yapacağız" diye konuştu.

'MEZARLIKLARI BİZE VERSİNLER'

Mezarlıkların çok kötü durumda olduğunu kaydeden Gül, şöyle dedi:

"Gidelim bakalım, Çamyuva mezarlığı rezalet durumda. Diğer mahallelerdeki mezarlıklar da pislik içinde. 2014 yılında meclis üyesi olarak Büyükşehir'e gittiğimizde acilen mezarlıkların ilçe belediyelerine devredilmesini istedik. Ama isteğimize 5 yıldır hala cevap vermediler. Bize versinler mezarlıklarımızı pırıl pırıl yapalım."

'MAHALLEMİZİN ALTYAPISINI TAMAMLADIK'

Çamyuva Mahallesi'ne yapılan yatırımları da anlatan Başkan Mustafa Gül, "Çamyuva'da ve diğer mahallelerimizde verdiğimiz hizmetler ve yaptığımız yatırımlarla sosyal demokrat belediyeciliğin çok güzel örneklerini ortaya koyduk. Mahallemizin altyapısını tamamladık. İçerisinden otomobil geçecek kadar büyük bir kanalizasyon kanalı yaptık. Çamyuva'da daha önce yaşanan su baskınları bu sayede son buldu. Çamyuva sahil projemiz Türkiye'de örnek gösterilen bir yatırım oldu. Çamyuva 30 Ağustos Zafer Parkı insanların rahat gezeceği, yürüyüş yapacağı, nefes alacağı bir mekan oldu. Bu proje sayesinde sahil daha da değerlendi ve burada yer alan otellerin ekonomik değeri 2 kat arttı. Çamyuva içindeki arsa ve bina fiyatları da kat kat arttı. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.



