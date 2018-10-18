Ornaz Vadisi ziyaretçi akınına uğradı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki, Belediye tarafından baştan aşağı düzenlenerek ilçeye yeniden kazandırılan Ornaz Vadisi, yaz sezonunda on binlerce kişiyi ağırladı. Ornaz Vadisi'ne gelen ziyaretçiler, temiz havanın ve piknik yapmanın keyfini çıkardı.

Merkezefendi Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan ve baştan aşağı düzenlenerek ilçeye kazandırılan Ornaz Vadisi, yaz sezonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Doğanın en güzel renklerini taşıyan Ornaz Vadisi, giriş meydanı, oturma ve dinlenme alanları, yürüyüş yolları, bisiklet ve koşu yolu, fitness alanları ATV parkuru, otopark alanları, dere kıyısında bulunan kıyı yolu, kıyı terasları gibi mekanlarıyla ziyaretçilerini hayran bıraktı.

AK Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yaz boyunca Ornaz Vadisi'ne yoğun ilgi gösteren Denizlililer'e teşekkür ederek, "2018 yılının yaz başlangıcında açılışını gerçekleştirdiğimiz Ornaz Vadisi'nde bugüne birçok hemşerimizi misafir etmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Ornaz Vadisi, ekolojik doğa parkların en güzel örneklerinden birisidir. Hemşerilerimiz yaz boyunca burada güzel vakit geçirerek, piknik yaptı, günün yorgunluğunu ve stresini attı. Vatandaşlarımız yaz sıcaklarında Ornaz Vadisi'nin serinliğinde dinlenme fırsatı buldu" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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