Ormanlık alandaki çöp yığınları kaldırılıyor

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de ormalık alana atılan çöp yığınları iş makinelerinin de yardımıyla bölgeden kaldırılmaya başlandı. Kamyonetlere yüklenen atıklar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce oluşturulan alana taşınarak, burada standartlara uygun bir şekilde depolanıp imha edilecek.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) tarafından, Çona Köyü Karataş Yaylası mevkiindeki Kışla Travertenleri'nin tanıtımına yönelik gezi düzenlenen doğa gezisine katılanlar, Cebel Yaylası Paşapınarı mevkiindeki ormanlık alana atılan çöp yığınlarıyla karşılaşınca duruma tepki gösterip, sorumlularının cezalandırılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

İŞ MAKİNALARIYLA TOPLANIYOR

Çekilen fotoğraf ve görüntüler sonrasında doğa kirliliğine son verilmesi için bölgedeki muhtarlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunuldu. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer köy muhtarlıklarının da katkısıyla, çöp yığınlarının iş makineleriyle bölgeden toplanmasını sağladı.

ODAK Başkanı Muhammet Doğan, yakın bir çevrede çöp sahası oluşturulduğunu belirterek, "Buradaki çöp yığınları bölgeden alınıp, yeni oluşturulan sahada standartlara uygun bir şekilde depolanarak imha edilecek. Orman İşletme ve Çevre müdürlüğü ekipleri bölgede ki çalışmaları şuanda bizzat takip ediyor ve bizlerde yine konunun takipçisi olacağız." dedi.



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