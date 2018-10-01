Ormandaki yangın büyümeden söndürüldü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum),() -ÇORUM'un Osmancık ilçesinde kızıl çam ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın, diğer ağaçların bulunduğu bölgeye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde ilçenin Ardıç köyü Çeneler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Orman gözetleme kulesinde bulunan görevliler, kızıl çam ağaçlarının bulunduğu bölgede alevler yükselidiğini fark etmeleri üzerine harekete geçti, alevlere müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerin de sevk edildiği yangında alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi ile çam ağaçlarının yoğun olduğu alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

