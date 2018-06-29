Ormana inşaat atıklarını dökerken yakalandılar

Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya),() - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde ormanlık alana inşaat atıklarını döken 2 kişi yakalanırken, ceza kesildi.



Serdivan Esentepe Mahallesi Pirinçli mevkii yolu üzerinde ormanlık alan içerisine doğru giden bir yapı şirketine ait panelvan aracı gören Serdivan İlçe Jandarma ekipleri, durumdan şüphelenerek aracı bir süre takip etti. Ekipler, araçtaki M.A. ile F.B.'yi ormanlık alana atık dökerken suçüstü yakaladı. İki kişiye 'Çevreyi Kasten Kirletmek' suçundan ceza kesilerek haklarında işlem başlatıldı.