Orman zararlılarına karşı biyolojik mücadele

Tahsin BAYTAR/DİNAR() - AFYONKARAHİSAR'da, Dinar Orman İşletme Müdürlüğümü tarafından, zararlılarla mücadele kapsamında ormanlık alana 340 kuş yuvası asıldı.

Dinar Orman İşletme Müdürlüğü Orman zararlılarıyla mücadele çerçevesinde, 340 adet kuş yuvası yaptırılarak ağaçlara astı. Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın, orman zararlılarıyla mücadele kapsamında, ilçe genelinde özellikle böcek zararına uğrama ihtimali daha yüksek bölgelerde biyolojik mücadele çalışmaları yaptıklarını söyledi. Bu çalışmalar kapsamında 340 adet kuş yuvası yaptırarak ağaçlara astıklarına değinen Yalçın, "İlçemizde hizmet veren okul ve ibadethane bahçelerinde de hem doğa sevgisini aşılamak hem de soğuk kış günlerinin yaklaştığı şu dönemde, kuşların barınma ihtiyacını giderebilmek amacıyla kuş yuvası dağıtımı gerçekleştirildi" dedi.

Orman İşletme Müdürlüğü olarak böceklerin ormanlara verdiği zararlara karşı biyolojik mücadele yöntemlerinden biri olan kuş popülasyonunun korunması ve arttırılmasına katkı sağlamak istediklerini belirten Tuncer Yalçın, "Zararlı böceklerin yoğun olduğu alanlarda ağaç kurumalarının önüne geçmek için kuşlardan faydalanıyoruz. Zararlı böceklerin yumurta, larva, pupa ve erginlerini yemek suretiyle beslendiği için kuşlar doğal ve biyolojik mücadeleye yardımcı oluyor" diye konuştu.