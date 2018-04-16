Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da 2018 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı, Vali Şerif Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı, Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vali Şerif Yılmaz'ın başkanlık ettiği toplantıya Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, Isparta Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ve ilgili daire müdürleri katıldı.

Vali Yılmaz, "Orman teşkilatımızın ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın özellikle yangın sezonunda imkan ve kabiliyetlerini müştereken kullanmalarıyla ilgili, yangının önlenmesine yönelik yapılacak olan çalışmaların değerlendirilmesi ve yangın çıktıktan sonra yapılacak olan işbirliğiyle ilgili çalışmaları gözden geçirmek üzere bir araya geldik. Bu toplantıda mücadeleyle ilgili yapılması gerekenleri detaylı şekilde görüşeceğiz" dedi.

Geçen yıl büyük bir sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Vali Yılmaz, şunları söyledi:

"Bir yıl önce bu toplantıyı gerçekleştirmiştik. Ancak bu yıl yağışların azlığı sebebiyle kuraklığın çok daha erken olabileceği, yine aynı şekilde otların çok daha çabuk kuruyacağını varsayarsak, bu yıl biraz daha risk olabilir. Çünkü yağış yok, zemin kuruyor. O nedenle de tedbirleri alırken, çalışmaları yaparken, bunu da öncelikle dikkate almamız gerekiyor. Özellikle çok mesafe kat ettiğimiz anız yakılmamasıyla ilgili vatandaşımızın gösterdiği hassasiyetin yanı sıra yine aynı şekilde piknik alanlarında ateş yakarken dikkatli olunması, ayrıca pikniği tamamladıktan sonra yanan ateşin tamamen söndürüldükten sonra alanın terkedilmesi ve piknik alanında herhangi bir artığın bırakılmamasıyla ilgili hassasiyetlerimizi tekrar buradan vurgulamak istiyorum. İnşallah kazasız belasız yangının olmadığı bir sezon geçiririz. Ancak yangın olduğunda da en seri şekilde tüm kurum ve kuruluşlarımızın kabiliyetlerini ve imkanlarını kullanmak suretiyle müdahale edeceğimizi, gerekli tedbir ve müdahaleyle ilgili adımları burada alacağımızı tekrar ifade ediyorum."

Daha sonra Isparta Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman tarafından Burdur genelinin orman varlığı, kurumun personel durumu, orman yangınları, yangın önleme faaliyetleri ve yangın tatbikatlarıyla ilgili sunum yapıldı. 2018 yılı orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili kararların alınmasının ardından toplantı sona erdi.

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