Orman muhafaza memurlarına eğitim semineri

KÜTAHYA Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Orman Muhafaza memurlarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Kütahya’nın Emet ilçesindeki bir otelde gerçekleşen seminere Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcıları Cafer Bal, Hakan Orhan, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Orman Zararlıları İle Mücadele Şube Müdürü Mustafa Ertem, OZM Şube Mühendisi Ferhat Çam, Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde görevli Orman muhafaza memurları katıldı. Orman muhafaza memurlarına verilen eğitim seminerinde Bölge Müdür Yardımcıları Cafer Bal ve Hakan Orhan’ın konuşmalarının ardından Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz’de seminer hakkında açıklamalarda bulundu. Eğitimde damga ve üretim, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması, 7064 sayılı tamim uygulaması, orman zararlıları ile müdahale çalışmaları, silah taşıma, nakliye tezkeresi yönetmeliği ve talimatı konularında bilgiler verildi. Ayrıca işletme avukatı Sara Çıray tarafından arama, el koyma ve idari para cezaları hakkında bilgiler aktarıldı.