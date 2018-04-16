Orman arazisine yapılan kaçak ev yıkıldı

BURSA Osmangazi Belediyesi, Karaıslah Mahallesi’nde orman arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen bir evi inşaat aşamasında tespit ederek yıktı.

Merkez Osmangazi ilçesinin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkımını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, Karaıslah Mahallesi’nde orman arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen 2 katlı binayı inşaat aşamasında yıktı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenen yapı, belediye ekipleri tarafından iş makinesi ile yıkılarak yerle bir edildi. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.