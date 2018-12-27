Orhangazi’den 4 okulun projeleri Tübitak Fuarı’na katılacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 2019 yılında gerçekleştireceği ‘Tübitak 4006 Fuarı’ kapsamında Orhangazi’de bulunan 4 okulun projelerini kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl düzenlediği ‘Tübitak 4006 Fuarı’na 2019 yılında katılacak olan projeleri belirledi. Bakanlığın yaptığı değerlendirme sonrasında Orhangazi’den de 4 okulun bilimsel çalışmaları ve projeleri kabul edildi. Buna göre Emine Saadet Öcalgiray İş ve Meslek okulu, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ile Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fuara projeleri ile kabul edilen okullar oldu.

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