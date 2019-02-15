Orhangazi’de Din Kültürü Öğretmenleri ile gençlik toplantısı

ORHANGAZİ’de görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleriyle Gençlik Projesi toplantısı yapıldı. Nadır Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıya İlçe Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, İlçe Müftüsü Yusuf Tuna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun, İl Vaizi Mehmet Durmuş, Din Hizmetleri Uzmanı Y.Emre Kır, Din Görevlileri ve Öğretmenler katıldı.

"Orhangazi Müftülüğü Diyanet Gençlik Projesi" kapsamında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Yusuf Tuna yaptı. İlçe Müftüsü Yusuf Tuna konuşmasında; " Müftülüğümüz Gençlik Projesi Kapsamında Gençler için neler yapabiliriz? Sizleri dinlemek, fikir alışverişi yapmak üzere burada toplandık. Başkanlığımız tarafından Gençlik Çalışmaları Yönergesi gönderildi. Bu yönerge kapsamında 25 Aralık 2018 tarihinde İlçemiz Müftülüğü Diyanet Gençlik Projesini oluşturduk ve Lise, Ortaokul Okul Temsilcilerini belirledik. Ertuğrulgazi Kuran Kursu altında Diyanet Gençlik Merkezini oluşturduk ve yakın zamanda açılışını yapacağız. Örnekköy Mahallesinde Gençlik Kampı çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizin daha verimli vakit geçirmesi için müsait olan camilerimizde Diyanet Okuma Salonları açacağız. Çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Dr. Yalçın Yılmaz'a ve Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kratosun'a teşekkür ediyorum" dedi. Programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin ve Bursa Müftülüğü Vaizi Mehmet Durmuş ve Din Hizmetleri Uzmanı Y.Emre Kır, Gençlik konulu sunumlarını gerçekleştirdiler. Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz ise Gençlik üzerine bir konuşma yaparak İlçe Müftüsü Yusuf Tuna'ya Gençlik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Daha sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin söz almaları ve katkıları ile program sona erdi.

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