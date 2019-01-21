Orhangazi’de Balkan Türkleri konulu konferans

ORHANGAZİ Bal-Göç şubesi ‘Balkan Türklerinin Gencel Sosyo-Kültürel Durumları’ konulu konferans düzenledi. Programa konuşmacı olarak katılan BGF Genel Başkanı Kader Özlem, 1923’ten 2000 yılına kadar toplamda 900 bin kişinin Türkiye’ye göç ettiğini belirtti.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) Orhangazi Şubesi’nin organize ettiği ‘Balkan Türklerinin gencel sosyo-kültürel durumları’ konulu konferans gerçekleşti. Bal-Göç’ün yeni tesisinde gerçekleşen konferansa Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Garnizon Komutanıvekili P. Astsubay İsmail Bilgi, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, Belediye başkan adayları ve çok sayıda Bal-Göç üyesi katıldı. Programa konuşmacı olarak katılan Balkan Göçmenleri Federasyonu (BGF) Genel Başkanı Kader Özlem, farklı dönemlerde 900 bin soydaşın Türkiye’ye göçe zorlandığını ifade ederek, ‘’1989’un sonuna kadar yaklaşık 350 bin soydaşımız Türkiye’ye göç etmiştir. Her ne kadar, bazı kaynaklar Bulgaristan’daki Türk nüfusunu olduğundan daha az gösterme yoluna gitse de Türkler ülke nüfusunun yüzde 10’unu oluşturmaktadır ve nüfus artış hızı Bulgarlara oranla daha yüksektir’’ dedi.

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