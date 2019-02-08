Orhangazi Ziraat Odası seçimleri iptal edildi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde geçen Salı günü yapılan ve mevcut başkan Hasan Cevizlidere'nin tek başına girdiği Ziraat Odası Meclis ve yönetim kurulu seçimlerinde, Ahmet Özkul'un itirazını haklı bulan İlçe Seçim Müdürlüğü oda seçimlerini iptal etti. Üyeler 17 Mart 2019 tarihinde tekrar sandık başına gidecek.Geçen salı günü yapılan Ziraat Odası seçimlerinde mevcut Başkan Hasan Cevizlidere ile Ahmet Özkul'un ekipleri seçime aday olarak girdi. Ancak Meclis seçimleri öncesinde Ahmet Özkul'un meclis listesinden 2 kişinin listeden çekilmesinin ardından divan başkanı tüzük gereği seçimlerin blok meclis listesi ile yapılması gerektiğini Ahmet Özkul'un listesinde 2 kişinin listeden çekilmesi ile blok listenin ortadan kalktığını gerekçe göstererek listenin seçime giremeyeceğini ilan etti. Daha sonra yapılan seçim sonrasında ise Hasan Cevizlidere'nin listesi seçime tek başına girdi. Ahmet Özkul ve ekibi ise Cevizlidere'nin yedek listesinden istifa etti.İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ SEÇİMLERİ İPTAL ETTİBu gelişmelerin ardından Ahmet Özkul ve ekibi önceki gün akşam saatlerinde Orhangazi İlçe Seçim Müdürlüğü'ne başvurarak seçimlerde usulsüzlük olduğunu ileri sürüp seçimlerin iptal edilmesini talep etti. Aynı gün geç saatlere kadar konuyu görüşen Orhangazi İlçe Seçim Müdürlüğü yetkilileri Ziraat Odası seçimlerinin iptal edilmesine, seçimlerin 17 Mart tarihinde yeniden yapılmasına karar verdi.

FOTOĞRAFLI