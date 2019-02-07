Orhangazi üniversite adaylarına seminer

ORHANGAZİ’de üniversiteye hazırlanan 12. Sınıf öğrencilerine yönelik seminer düzenlenecek. Orhangazi Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin öncülüğünde gerçekleşecek etkinlikte gençlerin eğitim planlamaları masaya yatırılacak.Orhangazi’de bir ilkOrhangazi Çok Programlı Lisesi öğrencilerinin organize ettiği seminer, Orhangazi’de üniversiteye hazırlanan gençler için eğitim adına bir ilk olacak. Üniversiteye giriş ile ilgili adayların kafasına takılan tüm sorular uzman sosyolog ve eğitmen olan Murat Polat Doğru tarafından yanıtlanacak. Koç İlköğretim İlkokulu Konferans Salonu’nda yarın yapılacak olan seminer iki oturumdan oluşacak. Orhangazi Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin de sponsorluğunu yaptığı seminerin ilk oturumu saat 11.00’de ikinci oturumu ise saat 14.00’de gerçekleştirilecek.Mehmet Güler’e plaketEğitim açısından oldukça önem arz eden bu seminer için Orhangazi ÇPAL öğrencileri İlçe Meclis Başkanı ve ÇPL Meclis Başkanı Doğuhan Güneş ve Orhangazi ÇPAL Okul Aile Birliği Başkanı Aytaç Aksel ve üyeleri ile birlikte dün Esnaf Kefalet Kooperatifi’ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Kooperatif Başkanı Mehmet Güler’e eğitime verdiği katkıdan dolayı teşekkür eden öğrenciler bir plaket sundu. Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Güler, “Kooperatif olarak eğitime destek önceliğimiz. Ben ve yönetimim gelecek nesillere özellikle eğitim alanında destek olmaktan büyük onur duyuyoruz” dedi.

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