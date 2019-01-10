Orhangazi TSO yönetimi, yılın ilk toplantısını yaptı

BURSA Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) yönetim kurulu, 2019 yılının ilk toplantısını paydaşlarından olan muhasebecilerle gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, üyeler arası diyaloğa önem verdiklerini ifade edip, ‘’Bu tür toplantılar koordinasyonu sağlamak açısından önem arz ediyor’’ dedi.

Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMM) Orhangazi İlçe Temsilcisi Mali Müşavir Osman Mısır, Mali Müşavir Tamer Oğuzoğlu, Mali Müşavir Emir Öztürk ile Orhangazi TSO Yönetim kurulu Başkanı Erol Hatırlı, Meclis Başkanı Murat Öztürk ve Yönetim kurulu üyeleri toplantıda bir araya geldi. Orhangazi TSO yönetim kurulu, üyelerin taleplerini iletmek ve bir takım konular üzerinde fikir alışverişinde bulunmak üzere gerçekleşen toplantıda gündem konuları, defter tasdik ücretleri, odaya kayıt olabilecek potansiyeli olan tacirler gibi konular istişare edildi.

TSO Başkanı Hatırlı, burada yaptığı konuşmada, bu tür buluşmalarla üyeler arası koordinasyonu sağladıklarını ifade edip, “İlçemizde bulunan paydaşlarımız ile diyalogları arttırarak, özellikle ticari ve mali konularda bilgi alışverişinde bulunmak ve üyelerimizin taleplerini iletmek üzere muhasebecilerimiz ile bir araya geldik. Üyelerimizin ve muhasebecilerin mükellefleri bizlerin ortak noktası, yapılan toplantılar sonucunda elde edilen görüş birliktelikleri ile sorunları daha hızlı ve kolay sonuçlandırılabileceğiz. Bunun için bu türden toplantılarımızı devam ettireceğiz ve muhasebecilerimizin mükellefleri odamızın üyeleri olan firmaların iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması için katkıda bulunmuş olacağız. Bu tür toplantılar koordinasyonu sağlamak açısından önem arz ediyor’’ diye konuştu.

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