Orhangazi Kaymakamlığı ihtiyaç sahiplerini unutmadı

ORHANGAZİ Kaymakamlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2018 yılı yardım faaliyetleri ile ilgili rakamları açıkladı. Buna göre SYDV, ayni ve nakdi olmak üzere 2018 yılında toplam 9 milyon TL'lik yardım gerçekleştirdi.

Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2018 yılında gerçekleştirdiği yardım rakamlarını açıkladı. Ayni ve nakdi yardımlar olarak iki kalemde yapılan Vakfı yardımlarından 2018 yılında 5 bin 806 vatandaşın yararlandığı belirtildi. Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, 2018 yılında yapılan yardımlardan toplamda 3 bin 620 vatandaşın yararlandığını ve 2 milyon 780 bin TL'lik yardım yapıldığını belirtti. Bununla birlikte merkezi sistemle yapılan şartlı eğitim, şartlı sağlık, şartlı gebelik yardımları, muhtaç asker ailesi yardımı, eşi vefat eden kadına yönelik nakdi yardım, engelli yakını aylığı, yabancılara yönelik sosyal uyum yardımları, kronik hastalık yardımı, engelli aylığı, öksüz yetim yardımı ve yaşlı aylığı başlıklarında da 2 bin 186 kişiye de 6 milyon 263 bin 546 TL'lik destek sağlandı. Toplamda 5 bin 806 kişiye ayni ve nakdi olmak üzere 9 milyon 43 bin TL'lik bir yardım gerçekleştirildi.

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