Orhangazi'deki yeni Adliye Sarayı'nın inşaatında çalışmalar sürüyor

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),() - BURSA Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa'nın Orhangazi ilçesine gelerek yeni Adliye Sarayı inşaatını inceledi.

Orhangazi’de yapımı devam eden yeni Adliye Sarayı inşaatında çalışmalar sürüyor. Önceki gün Adliye sarayının yapımı ve projelendirilmesinde emekleri olan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak’ın Orhangazi protokolü ile birlikte gezdiği inşaatını dün de Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir inceledi.

Orhangazi’deki ilk durağı Adliye Sarayı olan Başsavcı Kuş ve Komisyon Başkanı Bir’i Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Savcılar, hakimler ve adliye personeli karşıladı. Burada çalışmalar hakkında bilgiler alan Kuş ve Bir, ardından da yeni Adliye Sarayı inşaatını gezdi. Çalışmaları denetleyen Başsavcı Uğurhan Kuş ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir çalışmalar hakkında yerinde bilgiler aldı.

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