Orhangazi'deki Polis Güçlendirme Derneği'nde yeni yönetim belirlendi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),() - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Müdürlüğü Polis Güçlendirme Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Orhangazi TSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Uzun yıllardır derneğe başkanlık eden Sedat Öz 3 yıllığına yeniden güven tazeledi.

Orhangazi'de özellikle Emniyet Müdürlüğü'nün birçok ihtiyaçları konusunda polise büyük katkılar sağlayan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Polis Güçlendirme Derneği'nin Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Muharrem Koca'nın yaptığı Polis Güçlendirme Kongresi'nde faaliyet raporu, gelir gider raporları ve tahmini bütçe raporları okunarak üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

SEDAT ÖZ YENİDEN BAŞKAN

Son 3 dönemdir derneğin başkanlığı görevini yürüten Sedat Öz, tek aday olarak girdiği Polis Güçlendirme Derneği Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçildi. Kongre sonrasında değerlendirme yapan Öz, "Dernek olarak geçmişte polisimiz ve emniyet müdürlüğümüz için birçok çalışmaya imza attık. Dernek olarak polisimizin her zaman yanında olduk. Maddi ve manevi desteğimizi her zaman sunduk. Yeni yönetimimizde genç arkadaşlarımız var. İstiyoruz ki artık bundan sonraki dönemlerde genç arkadaşlarımız da bu görevde sorumluluk alıp çalışmalar yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Derneği yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu: Sedat Öz, Hüseyin Esen, Mehmet Tarakçıoğlu, Mehmet Ercan, Salih Yılmaz, Cemil Cevizlidere, Emin Sevinç.

Denetleme Kurulu: Mehmet Emin Turan, Ahmet Yılmaz, Mehmet Sezgin

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