Orhangazi'de yılın ilk uyuşturucu operasyonu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),() - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılın ilk gününde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bir şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirdi.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, yeni yılın ilk gününde de uyuşturucu ile mücadelesini sürdürdü. Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saat 23.00 sıralarında şehir merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde B.B.(38) isimli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirdi. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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