Orhangazi'de trafik kazaları azaldı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,Bursa,()-Bursa iline bağlı Orhangazi Emniyet Müdürlüğü 2018 yılı trafik kazaları ile ilgili istatistiklerini açıkladı. 2017 yılında 132 yaralamalı trafik kazasının yaşandığı Orhangazi şehir merkezinde 2018 yılında 117 yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği 2018 yılı trafik kazası istatistik bilgilerini açıkladı. Polis bölgesinin yer aldığı istatistik bilgilerinde Orhangazi'de bir önceki yıla oranla yaralamalı trafik kazası sayılarında düşüş yaşandığı gözlendi.

2017'DE 132 TRAFİK KAZASI

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü verilerine göre ilçe şehir merkezinde 2017 yılında toplamda 132 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği belirlenirken, 2018 yılında bu sayı 117 olarak belirlendi. Trafik kazalarında şehir merkezinde olay yerinde yaşanan ölümlü trafik kazası ise 1 olarak kayıtlara geçti.

MOTOSİKLET KONTROLLERİ ARTTI, KAZALAR AZALDI

2018 yılı verilerine göre Orhangazi'de trafik kazaları sayıları bir önceki yıla oranla yüzde 11 düzeyinde azalırken, bu oranın yıl başında belirlenen eylem planı rakamları ile örtüştüğü belirlendi. Orhangazi Trafik Büro Amirliği ekipleri trafik kazaları ile ilgili yapılan değerlendirmede bir önceki yıl motosiklet kazalarında başı çeken motosiklet kazaları olduğu belirtilirken, 2018 yılında özellikle yaz aylarında yaşanan motosiklet kazalarını azaltmak için fazlasıyla önleyici tedbir alındığını bunun da trafik kazalarında azalmaya neden olduğunu ifade ettiler.

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