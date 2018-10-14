Orhangazi'de son kullanma tarihi geçmiş mallar ihmal edildi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),() - ORHANGAZİ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde market ve diğer işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri denetim esnasında son kullanma tarihi geçmiş bir çok ürüne el koydu. El konulan ürünler zabıta ekipleri tarafından imha edildi.

Orhangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler market, bakkal ve diğer işletmelerde etiket kontrolü, raf ve kasa fiyatı karşılaştırması ile son kullanma tarihleri ile ilgili incelemelerde bulundu. Zabıta ekipleri bir markette son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürününe el koyarken, yapılan inceleme ve yapılan tutanakların ardından ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler zabıta ekipleri tarafından imha edildi. Zabıta ekipleri ilçe genelinde denetimlerin artarak devam edeceği mesajını verdi.

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