Orhangazi'de kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa),()-BURSA'nın Orhangazi Belediyesi yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm ekiplerini seferber etti. Pazartesi günü başlayan, salı sabaha karşı şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Orhangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri geceden itibaren dozer, grayder ve tuzlama makineleri ile tüm gün yollardaydı. Özellikle TOKİ ve Hastane yolu ile şehrin ana arterlerinde aralıksız kar temizleme ve küreme çalışması yapan ekipler, tuzlama makinesi ile de sürekli tuzlama yaptı. Ekipler aynı zamanda dış mahalle yollarından gelen ihbarları da değerlendirip kar temizleme çalışması yürüttü.

FOTOĞRAFLI