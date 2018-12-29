Orhangazi'de AK Parti heyeti Marmarabirlik'i ziyaret etti

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),() - AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Fahrettin Uludağ, Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'ni ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Fahrettin Uludağ ve yönetim kurulu üyeleri sanayi kuruluşlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'ni ziyaret ederek kooperatif başkanı Remzi Bayram ile bir araya geldi. Başkan Uludağ ziyarette üreticiyi sevindiren ürün alım fiyatları sebebiyle Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Bayram'a teşekkür ederek, "Marmarabirlik üreticiden yana fiyat açıklayarak zeytin üreticisinin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Marmarabirlik, bölge üreticisinin emeğinin karşılığını alması için görevini en iyi şekilde yerine getirmiştir. Geçmişte üreticiler arasında batık bir kurum olarak bilinen Marmarabirlik'i ayağa kaldırıp, birçok yatırımın hayata geçirilmesini sağlayan yöneticileri tebrik ediyorum. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi AK Parti ilçe teşkilatı olarak destek vermeye hazırız. Üreticinin daha fazla kazanması ve bölge üretiminin gelişmesi için her zaman Marmarabirlik'in yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Remzi Bayram ise ürün alımlarından satış rakamlarına, ihracattan yatırımlara kadar Marmarabirlik’in son yıllarda ulaştığı rakamlar hakkında bilgi vererek, "Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak fiyatları açıkladık, görevimizi yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

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