Orhangazi Belediyespor - Gülbahçespor: 0-3

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),()

STAT: Orhangazi İlçe

HAKEMLER: Atakan Kozik (xx), Semra Bulut (xx), Batuhan Bulut (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Yunus Emre (xx), Mustafa Cap (xx), Mahir (xx), Adem (xx), Vedat (xx), Ceyhun (xx) Dk.46 Mazlum (xx), Oğuzhan (xx) Dk.68 Samet (xx), Lütfü (xx), Atahan (xx) Dk.56 Yunus Öz (xx), Mustafa Demir (xx), Osman (xx)

GÜLBAHÇESPOR: Turgay (xx), Mahmut (xx), Berk (xx), Ekrem (xx), Enes (xx), Ercan (xx), Metehan (xx), Osman (xx) Dk.77 Murat Serbest (xx), Özer (xx), Adem (xx) Dk.84 Uğurcan (xx), Metin (xx), Dk.Gökhan (xx)

GOLLER: Dk.22 Metin Akan (P), Dk.45 Özer Dönmez, Dk.85 Gökhan (Gülbahçespor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Lütfü, Mustafa Demir (Orhangazi Belediyespor), Ercan Göç, Adem (Gülbahçespor)

KIRMIZI KART: Dk.78 Adem Göç (Gülbahçespor)

Bölgesel Amatör Lig'in ilk haftasında Orhangazi Belediyespor ile Gülbahçespor Orhangazi İlçe Stadyumunda oynanan maçta karşı karşıya geldi. Kırmızı siyahlıların topa daha fazla sahip olduğu maçta rakip Gülbahçespor bulduğu pozisyonları gole çevirince sahadan 3-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

21'inci dakikada Gülbahçespor penaltı atışı kazandı. Atışı Metin Akan gole çevirdi. 0-1

33'üncü dakikada Orhangazi Belediyespor atağında sağdan yapılan ortaya müsait durumda Vedat vuramadı.

45'inci dakikada Gülbahçespor atağında ceza sahasının dışından Özer’in şutu defansa da çarparak ağlarla buluştu. 0-2

85'inci dakikada Gülbahçespor atağında ara pasında ceza sahasında topla buluşan Gökhan Karadeniz takımının 3.golünü kaydetti.

Maç bu skorla tamamlandı.

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