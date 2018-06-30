Orhangazi Belediyespor'da transfer harekatı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),() - BU sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele verecek olan Orhangazi Belediyespor, transfer dönemini hareketli geçiriyor. 2 oyuncuyu renklerine baağlayan kırmızı siyahlılar, 1 oyuncuyu da kadrosunda tuttu.

Orhangazi Belediyespor iç transferde geçtiğimiz sezon takıma dönen Mustafa Demir ile yeniden sözleşme imzaladı. Kulübün altyapısından yetişen Mustafa Demir, önümüzdeki sezon da kırmızı siyahlı formayı terletecek. Dış transferde ise 2 oyuncuyu kadrosuna katan Orhangazi Belediyespor ilk olarak Mustafa Can Cap ile anlaştı. Geçmiş yıllarda da Orhangazi Belediyespor'un formasını giyen stoper oyuncusu, Orhangazi'ye gelerek kulübün Gökmen Yıldıran Tesisleri'nde sözleşmeyi imzaladı. Bursa temsilcisi bir diğer transferini de hücum bölgesine yaptı. Daha önce de 1 sezon Orhangazi Belediyespor forması giyen Ferdi Yeşilışık, Bursa ekibine yeniden transfer oldu. Orhangazi Belediyespor kulüp başkanı Recep Alemdar ve yönetim ile bir araya gelen Ferdi Yeşilışık, kendisini kırmızı siyahlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.

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