Orhangazi Belediyespor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),()

STAD: Orhangazi İlçe

HAKEMLER: Gökhan Dereli (xx), Betül Nur Yılmaz (xx), Utku Gök (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Rahmanın Obaranı (xx), Mustafa Cap (xx), Yunus Öz (xx), Osman (xx), Oğuzhan (xx), Lütfü (xx), Mahir (xx) (Dk.71 Burak (xx), Mustafa Demir (xx), Ahmet (xx), Adem (xx) (Dk.46 Ahmet Can (xx), Ceyhun (xx), (55 Dk Atahan (xx)

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Melih (xx), İbrahim (xx), Semih (xx), Bahadır (xx), Barış (xx), Şehmuz (xx) (Dk.85 Emre (xx), Samet (xx) (Dk.76 Necati (xx), İsmail (xx), Jacksoni (xx), Rıdvan (xx), Erdal (xx) (Dk.87 İbrahim (xx)

GOL: Dk.7 Rıdvan (Ayvalıkgücü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Mustafa Cap, Lütfü, Burak, Mustafa Demir, Yunus Öz (Orhangazi Belediyespor), Rıdvan, Samet, Erdal (Ayvalıkgücü)

KIRMIZI KART: Dk.65 Lütfü (Orhangazi Belediyespor)

BAL Ligi 3.hafta maçında Orhangazi Belediyespor kendi sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor’u ağırladı. Maçı Ayvalıkgücü Belediyespor 1-0 kazandı. Orhangazi Belediyespor ligin ilk 3 haftası sonucunda 3.yenilgisini alırken, rakip kaleye de tek bir gol dahi gönderemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada sağ kanattan gelişen Ayvalıkgücü atağında ortaya çevrilen topu Rıdvan tek vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

65'inci dakikada yerdeki rakibinin ayağına basan Orhangazi Belediyesporlu Lütfü hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

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