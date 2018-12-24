Orhangazi Belediyesi personeline narkotik eğitimi verildi

BURSA Emniyet Müdürlüğü, Orhangazi Belediyesi personeline Narko Rehber eğitimi verdi. Düzenlenen eğitimde Narkotik Polisi Mustafa Volkan Tahpur, uyuşturucu madde ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapan maddeler, madde bağımlıları ve sokak satıcıları nasıl tanınır konularında bilgiler paylaştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Orhangazi Belediyesi Zabıta ve diğer personeline yönelik uyuşturucu madde eğitimi verdi. Belediye’nin nikah salonunda gerçekleştirilen eğitimde konuşan Narkotik Polisi Mustafa Volkan Tahpur, ‘’Bu tür etkinliklerle belediyelerimizin çalışanlarına böyle bir şeyle karşılaştıklarında nasıl davranacakları hakkında bilgiler aktarıyoruz’’ dedi. Sunumu Belediye Başkanı Neşet Çağlayan da izledi. Yaklaşık 1,5 saat süren sunumun ardından söz alan Başkan Çağlayan, Narkotik Şube memurunun kendilerine sunduğu bilgilerin son derece değerli ve önemli olduğunu belirterek, ‘’Bizler de kamu görevi ifa ediyoruz. Bizler ve tüm personelimiz uyuşturucu konusunda eskisinden daha fazla duyarlı olup özellikle ihbar konusunda mutlaka üzerlerine düşeni yapması gerekiyor. Günümüzün en büyük kanayan yaralarından birinin de uyuşturucu olduğunu hatırlatarak, bu konuda gerek eğitim programları, gerekse diğer unsurlarla elimizden geleni yapıyoruz. Ancak toplum olarak da her bireyin bu konuda üzerine düşeni yapması gerekiyor. Böylelikle yavrularımızı bu zehir illetinden korumuş ve kurtarmış oluruz’’ ifadelerini kullandı.

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