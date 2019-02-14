Orhangazi Belediyesi güneş enerji santrali kurdu

Bursa’nın Büyükorhan İlçesinde Belediye tarafından yaptırılan Güneş Enerjisi Santrali’nin kurulumu tamamlanarak santralden elektrik enerjisi üretimine başlandı. Faaliyete geçen santralden üretilen elektrikle belediyeye gelir sağlanıyor.

Büyükorhan'da belediye tarafından 19 dönümlük alanda yaptırılan 999 KW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulum işlemlerinin tamamlanarak santralin faaliyetine başladığı belirtildi. 4 bin adet enerji panelinin yer aldığı sistemde, günde 1 megavat elektrik enerjisi üretimi yapılarak, üretilen elektrik enerjisinin satılarak belediyeye gelir sağlanacağı ifade edildi. Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş, Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulum işlemlerinin bitirildiğini ve faaliyete başladığını söyledi.

GÜNDE 1 MEGAVAT ENERJİ...

Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş, “İlçemizin Cuma Pazarı Mevkii'nde 19 dönüm alan üzerinde kurulan santralde 4 bin adet enerji paneli yer alıyor. Proje 4 Milyon liraya mal oldu. Projemizde günde 1 megavat enerji üretiliyor. UEDAŞ ile 10 yıl alım garantili sözleşme imzaladık. Büyükorhan Belediyesi kendi elektriğini kendisi üretip, buradan elde edilen enerjiyi satarak aylık 100 bin lira kazanç elde edecek” dedi. Kurulan Güneş Enerjisi Santrali ile birlikte 10 kişinin istihdam edileceğini ifade eden Belediye Başkanı Hasan Taş, 'Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.

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