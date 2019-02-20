Orhangazi 125. Yıl Anaokulu 'e-Pas Hareketli Okul' ödülü aldı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),-BURSA İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin yaratıcılık ve girişimciliklerinin teşvik etmek üzere 'e-PAS 1 Fikir Proje Yarışması' düzenlendi. Orhangazi 125. Yıl Anaokulu, kendi kurum türleri içerisinde okul proje puanı en yüksek olan toplam 10 okul arasına girerek 'e-Pas Hareketli Okul' plaketi aldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bursa’daki okul ve kurumlarda yürütülmekte olan projelerle ilgili kurumsal hafıza oluşturmak ve projelere teknik destek sağlamak üzere 2017 yılında e-PAS ( Elektronik Proje Ağı Sistemi) Projesini hayata geçti. Proje kapsamında yarışmaya katılanlar arasında yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren okullar Orhangazi'de Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen ödül töreni ile açıklandı. Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Orhangazi 125. Yıl Anaokulu, okulların farklı proje türleri üzerinden girdikleri kurum proje verilerinin e-PAS sisteminde puanlanması sonucunda kendi kurum türleri içerisinde okul proje puanı en yüksek olan toplam 10 okul arasına girerek 'e-Pas Hareketli Okul' plaketi aldı.

FOTOĞRAFLI