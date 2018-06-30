Orhaneli Devlet Hastanesine kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atandı

İsmail KAYA/ORHANELİ (BURSA)- BURSA Orhaneli Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr Beril Şenkutlu Kuyucu göreve başladı.

Orhaneli Devlet Hastanesi’ne atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr Beril Şenkutlu Kuyucu, hasta kabulüne başladı. Kuyucu, 2010 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Bursa’da uzmanlık eğitimi aldı ve Artvin Devlet Hastanesi’nde 2,5 yıl görev yaptıktan sonra Orhaneli Devlet Hastanesi’ne atandı. Haftada 5 gün hizmet verecek olan Kuyucu, “Orhaneli Devlet Hastanesi’nde göreve başlamamdan dolayı çok mutluyum. İmkanlarımız dahilinde burada yaşayan hasta ve hasta yakınlarımızın kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili problemlerinde en iyi hizmeti vermeyi umuyorum" dedi.

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