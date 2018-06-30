Orhaneli Devlet Hastanesi'ne diyaliz ünitesi

İsmail KAYA/ORHANELİ (BURSA)- BURSA’da, Orhaneli Devlet Hastanesi’nde 1 hasta nakil aracı ile 5 hemodiyaliz cihazı, açılan diyaliz ünitesinde hizmete girdi.

İlçede yaşayan diyaliz hastalarına yönelik ve hastaların ücretsiz yararlanacağı diyaliz nakil aracı hizmet vermeye başladı. Orhaneli Devlet Hastanesi bünyesinde hafta içi hizmet verecek diyaliz aracı, hastaları evlerinden alarak hastanelere nakledilmesini sağlayacak. Hastalara, 4 saatlik diyaliz süresince kişiye özel LCD televizyon, internet, gazete ve dergi gibi aktiviteler sunularak keyifli bir tedavi imkanı sağlanıyor. Salonun merkezi ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemi, ferah iç mekânı ile hastalara huzurlu bir ortamda tedavi olanağı sunuluyor. Ayrıca diyaliz seanslarına uygun diyetisyenlerin önerdiği sıcak ve soğuk yemek menüleri de sunuluyor.