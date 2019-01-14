Orhan Veli'nin dizeleri yazılı tabela yeniden asıldı

Feyzi SARIKAYA/GEMLIK (Bursa), ()-BURSA’nın Gemlik ilçesinde ülkemizin önemli şairlerinden Orhan Veli'nin 'Gemlik'e Doğru Denizi Göreceksin Sakın Şaşırma!' dizeleri Gemlik'in sembollerinden biri haline gelmişti. Birçok tartışmanın odağında yer alan tabela, Cumhuriyet Halk Partililer tarafından Atatepe Sosyal Tesisleri önündeki tepelik alanda tekrar asıldı. CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan’ın da sloganı olan 'Uğurlu Gelecek' ve 4 yapraklı yoncanın da yer aldığı tabela ile alakalı CHP tarafından yapılan değerlendirmede, yerel seçimler sonrası herhangi bir sembol olmadan, Orhan Veli ismi ile belediye olarak yeniden eski yerine konulacağı belirtildi. Sertaslan yaptığı açıklamada, "Gemlik'te yıllardan beri eksikliğini hissettiğimiz tabelayı tekrardan astık. Şu anda bu şekilde yarım, 1 Nisan'dan sonra ise ilk işlerimizden biri olacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI