Orgeneral Dündar'dan, Vali Baruş'a ziyaret

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Orgeneral Dündar ve Korgeneral Yayla'ya teşekkür etti. Orgeneral Ümit Dündar, ziyaretin anısına daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

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