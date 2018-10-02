Organlarıyla 5 hastaya umut oldu

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RİZE’de beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu. Turan Taşkın’ın organları Erzurum ve Samsun’daki 5 hastaya nakledilecek.

Rize’nin Pazar ilçesi, Derebaşı Köyü’nde sol tarafında güçsüzlük gelişen Turan Taşkın'a (53), getirildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin ölümü tanısı kondu. Taşkın’ın hayatta iken “bana bir şey olursa organlarımı bağışlayın” dediği yakınlarının organ bağışını onaylaması ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden organ nakil ekipleri Rize'ye geldi. Turan Taşkın’ın karaciğeri ve bir böbreği Erzurum’da 2 hastaya, diğer böbreği ve korneaları da Samsun’da 3 hastaya nakledilecek.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Başar Erdivanlı, yaptığı açıklamada ”Tüm çabalara rağmen hastamızın beyin fonksiyonları geri dönmedi ve 1 Ekim’de kendisine beyin ölümü tanısı koyduk. Hastamızın yakınları hayattayken organ bağışı konusunda konuştuklarını belirttiler. Turan beyin, başına bir şey gelirse organlarının bağışlanmasını istediğini, aile olarak bu kararını gerçekleştirmek istediklerini dile getirdiler. İnşallah diğer hastalara umut olur “ dedi.

Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe “Bu özverili davranışı gerçekleştirdikleri için aile yakınlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Ülkemizde çok sayıda organ ve doku bekleyen vatandaşımız var. Büyük bir kısmı bağış beklerken hayatlarını kaybediyorlar.” diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Birimi olarak bu yıl 4 vatandaşımızın organlarının bağışlanmasına vesile olduklarını söyleyen Tepe, “Rize’de bu konuda artık bir farkındalık oluştu. İnsanların başkalarına yardım etmek için adım attıklarını görmek bizleri duygulandırıyor.” diye konuştu.