Organları 5 kişiye umut oldu

BURSA,()- BURSA’da tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ü.İ.’nin (49) organları 5 hastaya umut oldu.

Beyin damar hastalığı nedeniyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ü.İ. isimli erkek hasta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesinin onayı ile alınan akciğer, karaciğer, böbrek ve korneaları nakil bekleyen hastalara umut oldu.

TSK’DAN DESTEK GELDİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, hastanenin organ nakli koordinatörlerinin, organ bağışı için aile onayını alması üzerine derhal nakil çalışmalarının başladığı bilgisini verdi. Başarılı geçen operasyon sonucu merhumun kornealarının Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildiğini dile getiren Dr. Akan, “Böbrek ve karaciğeri ise Bursa’da özel bir hastaneye, akciğeri de Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ait uçakla Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Bu vesile ile merhuma Allah’tan rahmet, merhumun organlarını bağışlayarak son derecede duyarlı davranan ailesine ise baş sağlığı diliyorum” dedi.

FOTOĞRAF