Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hakan Celayir'in (39) bağışlanan organları, 5 hastaya umut olacak.

Kentte, 15 Ekim'de yaşadığı silahlı olayda başından yaralanan ve Rize Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hakan Celayir'in (39) beyin ölümünün gerçekleşti. Yaşanlar üzerine Celayir'in ailesi, organ bağışı kararı aldı. Derya Celayir’in eşi için organ bağışı kararı vermesi üzerine uzman ekip, beyin ölümü gerçekleşen Hakan Celayir'in kalbi, böbrekleri, akciğeri ve karaciğerini aldı. Celayir’in kalp ve akciğeri İstanbul’a, sağ böbreği Erzurum’a, ve karaciğer ve sol böbreği ise Trabzon'daki 5 hastaya nakledilmek üzere bu kentlere gönderildi.



