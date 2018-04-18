Organları 3 kişiye umut oldu

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, “Hastamızın beyin ölümü gerçekleşince organ nakil koordinatörlerimiz Op. Dr. Timur Didinen ve Hemşire Tamara Uzunbal, hasta yakınlarına organ bağışı hakkında bilgi verdi. Ailenin onay vermesi sonucu organları başarılı bir operasyonla alındı. Nakil için alınan karaciğer ve böbrekler ilimizdeki özel bir hastanede organ bekleyen 3 hastaya umut oldu. Bu vesile ile merhuma Allah’tan rahmet, hasta yakınlarına da organ bağışına onay vererek, nakil bekleyen hastalara umut oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.
ORGAN BAĞIŞINDA EN BAŞARILI HASTANE
Çekirge Devlet Hastanesi’nin organ bağışında Türkiye’nin en başarılı hastaneleri arasında yer aldığını belirten Dr. Akan, “Hastanemizde yılbaşından bu yana 14 beyin ölümü gerçekleşirken, 10 donörden alınan organlar 35 hastaya can oldu. Hastanemiz yapılan organ bağışları sayesinde ülkemizin birçok yerinde nakil bekleyen hastalara umut olmaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.
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