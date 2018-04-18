BURSA’da beyin ölümü gerçekleşen 61 yaşındaki erkek hastanın organları 3 kişiye umut oldu. 5 gün önce beyin kanaması teşhisiyle Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.G. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Beyin ölümü gerçekleşen A.G.’nin karaciğeri ve böbrekleri başkalarına umut olması için ailesi tarafından bağışlandı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, “Hastamızın beyin ölümü gerçekleşince organ nakil koordinatörlerimiz Op. Dr. Timur Didinen ve Hemşire Tamara Uzunbal, hasta yakınlarına organ bağışı hakkında bilgi verdi. Ailenin onay vermesi sonucu organları başarılı bir operasyonla alındı. Nakil için alınan karaciğer ve böbrekler ilimizdeki özel bir hastanede organ bekleyen 3 hastaya umut oldu. Bu vesile ile merhuma Allah’tan rahmet, hasta yakınlarına da organ bağışına onay vererek, nakil bekleyen hastalara umut oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

ORGAN BAĞIŞINDA EN BAŞARILI HASTANE

Çekirge Devlet Hastanesi’nin organ bağışında Türkiye’nin en başarılı hastaneleri arasında yer aldığını belirten Dr. Akan, “Hastanemizde yılbaşından bu yana 14 beyin ölümü gerçekleşirken, 10 donörden alınan organlar 35 hastaya can oldu. Hastanemiz yapılan organ bağışları sayesinde ülkemizin birçok yerinde nakil bekleyen hastalara umut olmaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.

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