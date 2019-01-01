Organizasyonların yeni adresi Göbeklitepe oldu

ŞANLIURFA, () – CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesi üzerine birçok organizatör, projelerini Şanlıurfa'da hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

TBMM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Fonu, Kalkınma Bakanlığı, TİM, İTKİB, Valilikler ve Belediyelerin resmi desteklediği projeler arasında yer alan Şehri Medeniyet Kültür Projesinin 9'uncusu Göbeklitepe konseptiyle gerçekleşecek. 12 bin yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Şanlıurfa'da ki Göbeklitepe'nin tanıtımı için yapılacak proje kapsamında Göbeklitepe’ye ait görsellerin 30 parçalık özel tasarımlarda kullanılacağı Kültür Defilesi, Medeniyetler Korosu konseri, panel ve sergiler yapılacak. Göbeklitepe dönemine ait olan yemeklerin konuklara ikram edileceği organizasyon 17 Nisan tarihinde Şehri Medeniyet Göbeklitepe ismiyle gerçekleşecek. 2019’un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle gelenekselleşen Şehri Medeniyet Kültür projesini büyük bir organizasyon ile gerçekleştireceklerini anlatan yapımcı Savaş Uğurlu, "Göbeklitepe Unesco Dünya Miras Listesi'ne alınan çok önemli ve topraklarımızda bulunan önemli bir medeniyet. Sayın cumhurbaşkanımızın 2019 yılının Göbeklitepe yılı olmasını ilan etmelerinin ardından bizlere de tanıtım görevi düştüğünü düşündük. Özel kurum ve kuruluşlarında ülkemizin bu tür değerlerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalar yapması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

'GÖBEKLİTEPE DÜNYAYA ANLATILMALI'

Günümüz dünyasında, kültürün toplumları dönüştürmedeki gücünün açık olduğunu ifade eden Uğurlu, "Şanlıurfa’mızın, Göbeklitepemizin ve ülkemizin kültürünü, medeniyetlerini tarihi değerlerini, geleneksel uygulamalarını, motifleri ve sanata kadar uzanan farklı kollarını uluslararası platformlarda geniş kitlelere anlatmak için bu ve benzeri kültür projelerine ihtiyacımız var. Bu bağlamda kültürel miras ve kültürel çeşitlilik kavramları, toplumlar için bir yakınlaşma, diyalog, uyum ve kimlik kaynağını oluşturmaktadır. Şehri Medeniyet Göbeklitepe Kültür Projemiz Göbeklitpe'nin önemli değerlerini ön plana çıkararak kültürel tanıtımını anlatmaya katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu

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