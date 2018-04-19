Organik Süt Sığırcılığı Projesi’ne AB’den 1 milyon 436 bin Euro

BURSA Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Prof. Dr. İbrahim Ak’ın da yürütücüsü olarak yer aldığı CORE Organic AB Organik Süt Sığırcılığı Projesi, Avrupa Birliği tarafından kabul edildi. 8 ülkeden 15 proje ortağının yer aldığı ve 3 yıl boyunca devam edecek projeye 1 milyon 436 bin Euro’luk bütçe ayrıldı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) taraf olduğu CORE Organic Projeleri’ne bu yıl 11 proje ile başvuruda bulunan Türkiye’nin toplam 3 projesi kabul edildi. Organik Süt Sığırcılığı alanında kabul edilen CORE Organic AB Organik Süt Sığırcılığı projesinin Danimarka, Almanya, Fransa, Hollanda, Norveç, Türkiye, Polonya ve Estonya’dan 15 ortağı yer alıyor. Toplam bütçesi 1 milyon 436 bin Euro olan proje 3 yıl süre ile yürütülecek. Proje, Horizon 2020 programı altında, Avrupa Araştırma Alanı (ERA) çağrılarından biri olan ‘CORE Organic Cofund’ içinde yer alıyor. Projenin Türkiye’deki ayağını Uludağ Üniversitesi ve Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü birlikte yürütecek.

TÜRK HAYVANCILIĞINA KATKI SAĞLAYACAK

Proje hakkında bilgi veren UÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak; “Avrupa’nın farklı ekonomik ve agro-ekolojik koşullarında yenilikçi, esnek ve sürdürülebilir, meraya dayalı organik süt sığırcılığının geliştirilmesi planlanıyor. Proje ile ahırda ve merada anne-buzağı birlikteliğini artırılması, hayvanların beslenmesinde daha kaliteli kaba yemler kullanılması, mera kullanımının artırılması ve mera kalitesinin iyileştirilmesi, süt ineklerinde mastitis (meme hastalığı) oranının, antibiyotik, iç ve dış parazit ilacı kullanımının azaltılması, daha sağlıklı hayvanlardan daha sağlıklı süt üretilmesi, farklı ülkelerdeki iyi uygulama örneklerinin tanıtımı ve diğer ülkelerde yaygınlaştırılması amaçlanıyor" dedi.

SON TOPLANTI TÜRKİYE’DE YAPILACAK

Projenin kabulünün ardından ilk toplantıyı ve çalıştayı 3-6 Nisan tarihleri arasında Hollanda’nın Utrech kentinde düzenlediklerini açıklayan Prof. Dr. İbrahim Ak; “8 ülkeden 14 proje ortağını temsilen toplam 23 kişiden oluşan proje paydaşlarının katıldığı toplantıya Türkiye’den ben ve Doç. Dr. Metin Güldaş katıldık. Toplantıda, projenin detayları, projedeki iş paketleri, proje paydaşlarının iş paketlerindeki görevleri ve proje yol haritası ile ilgili konuları görüştük. Projenin son değerlendirme toplantısını ise Türkiye’de yapmaya karar verdik. İlk toplantı sonrasında anne-buzağı birlikteliği ile ilgili Hollanda’daki uygulama örneklerini içeren farklı bölgelerdeki 3 çiftliği ziyaret ettik. Çiftliklerdeki teknik elemanlardan uygulamalar ile ilgili detaylı bilgi alışverişinde bulunduk” diye konuştu.

Danimarka Aarhus Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mette Vaarst’nın koordinatörlüğünü yaptığı projede Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Prof. Dr. İbrahim Ak ve Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Hülya Hanoğlu Oral proje yürütücüsü görevlerini alırken, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Metin Güldaş da yardımcı araştırıcı olarak yer alacak.