Organik arıcılara malzeme dağıtımı

YALOVA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Yalova İli Organik Arıcılık ve Organik Bal Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında organik arıcılık yapan Arıcılar Birliği üyesi 10 arıcıya ilaçlama mevsiminin başlayacak olması dolayısıyla varroa mücadelesinde kullanılacak organik toz ve sıvı ilaçlar ile uygulama aparatları dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce organik tarımın geliştirilmesi amacıyla; organik arıcılık ve organik bal üretiminin yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla hem yöre çiftçisine hem de ülkemize gelir getirecek faaliyetler ile tarımsal kalkınmayı ve istihdamı geliştirme hedefiyle hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan üç yıl süreli Yalova İli Organik Arıcılık ve Organik Bal Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında projeyi uygulayan 10 arı yetiştiricisine organik ilaçlar ile uygulama aparatları törenle teslim edildi. Törene İl Müdürü Suat Parıldar, İl Müdür Yardımcıları Selçuk Yaman ve İrfan Sakinci, Anadolu Ekolojik Ürünler Kontrol Sertifikasyon Kuruluşu yetkilileri Namık Kirazlar ve Merve Bozkurt, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Hacı Ali Dinçer, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü İskender Karael, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Alaybeyoğlu, Proje Koordinatörü Saffet Yıldız ile proje uygulayıcısı arı yetiştiricileri katıldı.

Tören öncesinde arıcılarla 2018 yılının arıcılık açısından durum değerlendirilmesi yapıldı. Arıcılıkta 2019 sezonunun başlamasına az bir süre kalındığı belirtilerek, organik arıcıların yapması gereken iş ve işlemler anlatıldı. Durum değerlendirmesinin ardından proje kapsamında alınan organik arıcılıkta kullanılan sıvı ve toz ilaçlar ve bunların kullanımını sağlayan aparatları arıcılara teslim edildi.



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