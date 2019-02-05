Ordu'ya 6 milyon lira sel ödeneği gönderildi

Nedim KOVAN/ ORDU, ( ) - CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından Ordu'ya, 8-9 Ağustos 2018 tarihlerinde meydana sel afeti nedeniyle 6 Milyon TL acil destek ödeneği gönderildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte 8-9 Ağustos 2018 yılında sel afeti meydana geldiği hatırlatılarak, Cumhurbaşkanlığı tarafından 6 milyon TL acil destek ödeneğinin gönderildiği belirtildi. Gönderilen ödenekle; Ünye, İkizce, Çaybaşı, Fatsa, Perşembe ilçelerinde meydana gelen sel, su baskını, heyelan olaylarında zarar gören işyeri ve araç sahipleri ile fındık ürünü zarar gören üreticilere, zararları oranında ödeme yapılacağı vurgulandı.

Sel afetinden etkilenen 44 araç sahibi, 63 işyeri sahibi ve 6 bin 987 çiftçi olmak üzere toplam 7 bin 094 kişinin söz konusu ödenekten yararlanacağıda belirtildi. Ödemelerin 6 Şubat Perşembe gününden itibaren banka hesaplarına yatırılacağını belirten Ordu Vali Seddar Yavuz, “Sel afetinin yaşandığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabine üyeleri ilimize teşrif ederek, bizlerin yanında oldular. Afet sonrasında yaraların sarılması için de tüm imkanları seferber ettiler. Sel afetinde araçları, işyerleri ve ürünleri zarar görenler için de 6 Milyon TL’lik bir acil destek ödeneğini ilimize gönderdiler. Bu ödeneği, hak sahiplerine zararları oranında dağıtımını hızlıca yapıyoruz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Hükümetimize tüm Ordulular adına teşekkür ve şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.





